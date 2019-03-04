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理大開除學生　陳卓禧：處分嚴肅正確

2019-03-04 列印
　　香港理工大學去年十月發生學生會民主牆管理風波，有學生硬闖管理層辦公室，校方其後對四名涉事學生展開紀律調查，上周五裁定本身是學生獨立聯盟成員的碩士生何俊謙被勒令退學，永不獲理大錄取；學生會前會長林穎恒被停學一年，前學生會外務副會長鄭悅婷及校董會本科生學生代表李傲然，分別被判社會服務令。

　　裁決獲大部份教育界支持，港專校長陳卓禧表示，支持理大校方的紀律行動，並促請年輕人引以為戒。

　　陳卓禧表示，理大的紀律處分是依正常程序，並在充份考慮事實後而作出，是嚴肅和正確。年輕學生有情緒有意見，應以尊重態度和理性方式表達。

　　日前理大校董劉炳章表示當時學生叫囂和逐間房拍門不斷叫「校長出來」，行為囂張猶如黑社會「刮友」；學生不讓兩名教授離開疑涉禁錮，若涉刑事行為，會督促校董會向警方報案。

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