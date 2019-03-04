男友情急跳海相救
在尖沙嘴墮海的蒙古少女，現年十六歲，早前偕男友與兩名男友人來港遊玩。昨天凌晨四時許四人喝酒消遣後，往尖沙嘴碼頭鐘樓對開海旁遊玩，其間少女帶醉與男友為感情問題發生爭執，情緒激動手舞足蹈，不料失足墮海。男友見狀大驚，急忙取來救生圈並躍下海中，剛好有警員巡邏經過發現，協助將兩人救起，兩人當時都清醒。
救護員聞訊到場，男友陪同少女送院，其間呵護備至好言安慰，少女才重展笑容，送伊利沙伯醫院治理。警方相信事件沒有可疑，列作有人墮海及醉酒處理。
遊戲機中心涉非法開賭！本報記者直擊元朗一間機舖，揭發玩家打機贏積分存入積分卡，該卡表面用於儲片繼續打機，實際上店員竟公然以金錢換卡，等同非法派彩，或安排中介人買卡，以達至派彩目的。本港得悉，香港賽馬會...
2019-03-04
一艘中國漁船涉嫌在阿根廷水域非法捕魚，該船試圖逃避阿根廷海岸衞隊截查時，遭開火追截。其間，漁船一度企圖撞向巡邏船，最終逃脫，阿根廷已對該船發出國際拘捕令。 阿根廷海岸警衛隊指，事發在當地星期五深夜十一...
2019-03-04
英國傳媒報道，脫歐派議員一月否決了首相文翠珊與歐盟達成的脫歐協議草案後，現在對修改脫歐方案提出三個條件，如果做到就給予支持。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶則警告，即使國會下周通過脫歐協議，英國延遲脫歐仍無...
2019-03-04
恒地（012）旗下的紅磡啟岸，宣佈首批111伙價單，計算最高8%折扣後，開放戶折實價約382.5萬；首批單位中，開放式及一房戶折扣後全數低於600萬，項目最快於下周末或之前開售。 恒基物業代理...
2019-03-02
「體操王子」李寧近年銳意建立體育王國，創立服裝品牌、舉辦國際賽事外，今年更計劃領軍殺入電競市場，旗下非凡中國（8032）早前在內地收購一隊電競戰隊，年內優先在大灣區物色新主場。李寧表示，近年內地市民運...
2019-03-04
今晚雷加利斯主場迎戰利雲特的西甲下游搶分戰，前者今季聯賽作東僅逢一敗表現可靠，射手安尼斯利近期又著火，相反對手防線本輪前乃列強最脆弱。此消彼長，今仗主勝捧得過。（Now632台周二凌晨4:00直播） 上輪西甲主場1:1和華倫西亞，雷加利斯近五輪二勝二和一負狀態不俗，而且各賽事作東已連續八仗不敗，聯賽在地頭十二戰更豪取五勝六和一負佳績。連榜首的巴塞隆拿造訪亦鎩羽而回，足證其主場威力。 尖刀穩破豆腐防線 陣中前鋒安尼斯利腳風大順，近五輪西甲三次士哥共入六球，聯賽累積八球屬雷加利斯首席射手。今晚面對本輪聯賽前失四十五球屬群雄最多的利雲特防線，正是這名摩洛哥外援表演射術的機...
2019-03-04
今年巴塞隆拿《MWC通訊展》大放異采，除了迅速冒起的5G及摺芒手機，新一代旗艦手機亦噱頭十足，既有掌靜脈解鎖的LG G8 ThinQ及五鏡連環的Nokia 9 PureView，亦有支援Eye AF追焦的Sony Xperia 1，難得多方面皆有突破。 文：B1807 日韓精銳盡出 今年手機廠不再鬥屏佔比，而是將焦點重新放回功能及應用層面，且看LG罕有連發兩款旗艦新作V50 ThinQ及G8 ThinQ，前者可看成上代V40的5G升級版，除了配備S855處理器及X50 5G Modem，廠商還特地開發出專用的副熒幕配件，套上手機後即可以變成一部6.2吋與6.4吋雙熒幕手機，...
2019-03-04
新鮮出爐應屆國際中華小姐冠軍陳曉華、亞軍王慧媛、季軍吳雅珠及友誼小姐鄭子怡出席「后冠及權仗頒贈儀式」，陳曉華透露一早食麥當勞慶祝，她表示：「今日獲得的后冠同權仗會交畀父母，之前曾經講過話放在家中，但有...
2019-03-04
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台不足半個月，中央即敲定八項政策措施，促進中港澳三地人流和物流，反映中央致力營造大趨勢，推動本港融入國家發展大局。但要更順利推行，須解決一些技術性障礙。例子之一，是容許更多香港車輛進出內地，急需擴大批准數目，並靈活處理中港澳三地的汽車保險安排，才會水到渠成。 現時汽車須領有中港兩地車牌，才可以在兩地行駛，車牌數量有限，大多是企業車輛和來往兩地的貨櫃車等。不少居於香港的人到深圳或廣東地區公幹，依靠交通工具，十分費時轉折。 大灣區規劃綱要提出目標，讓香港車牌車輛毋須掛內地車牌，便可在大灣區各市行駛，將大大方便港人跨境打工。長遠而言，亦有助把大灣區實...
2019-03-04
二○一九年度港澳埠際賽首關澳港盃，昨午在澳門氹仔馬場舉行，結果由香港代表包辦連贏，騎師蘇兆輝策騎葉楚航馬房的「馬上發財」，力拒過去兩屆冠軍「醒目名駒」奪標，為馬主志進賽馬團體奪得一百三十二萬五千元獎金...
2019-03-04