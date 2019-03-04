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﻿醉酒蒙古少女﻿﻿失足墮海﻿

2019-03-04 列印
■一名蒙古少女疑與男友發生爭執，情緒激動失足墮海，幸男友及時救回。
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　　一對小情侶遊客，疑在尖沙嘴「耍花槍」，險「搞出人命」！一名蒙古少女昨天凌晨偕男友及友人在尖沙嘴喝酒夜遊，其間疑為感情問題與男友發生爭執，少女情緒激動，失足墮海，幸男友及時「英雄救美」，跳海將她救起，好言安慰後，重展笑容，送院治理無礙。

男友情急跳海相救

　　在尖沙嘴墮海的蒙古少女，現年十六歲，早前偕男友與兩名男友人來港遊玩。昨天凌晨四時許四人喝酒消遣後，往尖沙嘴碼頭鐘樓對開海旁遊玩，其間少女帶醉與男友為感情問題發生爭執，情緒激動手舞足蹈，不料失足墮海。男友見狀大驚，急忙取來救生圈並躍下海中，剛好有警員巡邏經過發現，協助將兩人救起，兩人當時都清醒。

　　救護員聞訊到場，男友陪同少女送院，其間呵護備至好言安慰，少女才重展笑容，送伊利沙伯醫院治理。警方相信事件沒有可疑，列作有人墮海及醉酒處理。

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