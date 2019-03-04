  • 2019年3月4日 星期一
  • 21º
  • 78%
熱門： 理大王康達預算案鄭伊健北海道

日報新聞 > 港聞

團體憂修訂《逃犯條例》 　模糊兩制界線

2019-03-04 列印
　　政府建議修訂《逃犯條例》的諮詢今日截止。十九個專業團體，包括法政匯思和杏林覺醒，昨日對港府提議修訂移交逃犯安排發出聯合聲明，提出反對意見，指一旦香港法庭可把香港境內的人移交內地受審，一國兩制的界線會加速模糊。

　　團體促請政府把修訂的範圍縮窄，把適用地區僅限於增加至台灣而不包括中國內地及澳門。

　　民建聯認為，修訂《逃犯條例》有逼切性，但明白社會感到擔心，期望政府多作解釋。

　　民陣及民主派立法會議員呼籲市民表達反對意見，又計劃下星期到中聯辦示威，及在月底發起遊行，表達訴求。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd