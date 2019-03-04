黃偉綸指土地緊絀長遠靠填海 ﻿陳茂波：﻿﻿不擬放寬按揭成數﻿

財政司司長陳茂波昨日在電視節目訪問指，當局知道小市民難以負擔目前的樓價，然而不擬放寬按揭成數，不想令樓市火上加油，或予人有托市之感。而發展局局長黃偉綸昨日表示短中期土地供應緊絀，政府沒有「神仙棒」，長遠還是要靠填海造地。



日前剛發表新一份財政預算案的陳茂波指，會適時推出措施協助首置的市民「上車」，他對這個問題非常「上心」，但現階段非合適時間推出首置按揭擔保等措施，會密切監察樓價走勢、落成量等指標再決定。他表示：「不用等《財政預算案》，亦不用等《施政報告》，這些是隨市場情況不斷監察。時機要拿捏，一方面我們不想樓市火上加油，亦不想令人覺得政府『托市』。」



至於私樓供應減少，會影響地價等政府主要收入，陳茂波指出商業用地短缺，未來會透過出售商業「靚地」，以維持賣地收入，但他強調絕不會為了維持收入而撤銷樓市「辣招」。他續指料未來五年的平均住宅單位落成量有約一萬八千個，較過去五年增加約兩成，而去年十二月底各發展商手上可開盤的單位約二萬個，短中期的私人房屋供應目標是可以達成。同時政府亦會盡力覓地增加資助房屋的供應。



中文大學經濟系副教授莊太量指若果樓市於現階段減辣或會引起副作用，刺激樓價上升，另外他認為政府可把按揭成數放寬百分之五至一成之間，令市民有更多機會「上車」。



另一方面，發展局局長黃偉綸昨日表示，本港短中期土地供應緊絀，房策公私營房屋比例將由六四比改為七三比，但其實只是「左手交右手」，土地並沒增加，他坦言，政府沒有「神仙棒」令新增單位數目突然大增；長遠要依靠填海造地，其中交椅洲填海目標是二零三二年能有人住，至於較快的土地供應要靠發展新界土地的公私營共享計劃。



