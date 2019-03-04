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黃友嘉：積金投資忌捉市場升跌

2019-03-04 列印
　　積金局主席黃友嘉指出，去年市況波動影響，強積金亦受影響；但今年股市向好，強積金在今年一月錄得百分之五增長，總資產重回八千五百億水平，當中二千二百七十億屬投資回報。

　　黃友嘉在最新網誌中表示，有供款人會因為經濟不明朗而選擇較保守的基金，他明白大家在市況轉變時，對投資強積金可能有不同取態，但提醒切忌嘗試捕捉市場升跌，短期內頻密轉換基金並非最好的做法。他不鼓勵市民作短線投機，指強積金是動輒長達三、四十年的長線投資，橫跨多個經濟周期，按個人退休需要，為退休儲蓄及早部署。

　　積金局於二○一七年推出預設投資策略，為市民提供適合作長線退休投資的方案，將於明年四月前展開檢討。

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