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新世界流動體驗館　愉景新城率先面世

2019-03-04 列印
■新世界流動體驗館，頭炮在荃灣D•Park愉景新城面世。
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　　新世界發展打造集團首個流動體驗館ARTISANAL HUB，通過嶄新的探索和體驗過程，宣揚與生活息息相關課題。體驗館頭炮在荃灣D•Park愉景新城面世，主題為環保及可持續發展，展覽期由即日起至三月十四日。

　　流動體驗館外牆以全港最大室內4K LED屏幕打造，呼應可持續發展主題，呈現大自然能量循環根源──水的不同形態，包括漣漪、霧氣、瀑布及冰海，以豐富的影像引領市民反思城市生活與大自然的關係。

　　ARTISANAL HUB內設有三個體驗區，其中佈滿色彩裝置，料成為「打卡」熱點；第二個體驗區以短片形式，介紹「新世界2030可持續發展願景」要點；第三個體驗區設親子互動遊戲，市民可用簡單的道具，透過牆上投影了解集團在可持續發展的獨特之處。

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