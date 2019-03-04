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劏房戶伙食費每日僅40元

2019-03-04 列印
■參與研究的鄭小姐（Lily），分享劏房煮食。
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　　基層劏房戶財政緊絀，生活環境惡劣。關注基層住屋聯席去年十一月至上月對十名劏房戶婦女進行調查研究，發現扣除租金及水電等開支後，平均每人每日伙食費只有四十元，甚少買肉類作食材。組織促政府重設租務管制、增建過渡房屋、為N無人士提供租金津貼，長遠更應增建公屋。

　　參與研究、獨居的鄭小姐（Lily）表示，一半的人工五千元用作交租，水電費約三百元，每日作伙食花費約五十元，她又舉例指以十九元買的豆腐蒸魚腩，會分三餐食，即日晚餐和翌日午餐和晚餐。

　　劏房煮食環境狹窄也產生大問題，組織指廚廁合一或與不少劏房戶反映經常患腸胃炎有關。

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