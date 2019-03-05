﻿兩司機齊慘死 城巴猛撞拋錨貨車 卸尾板成奪命鏟

一輛壞車，兩名疑犯錯司機，釀成高速公路兩死十七人受傷的嚴重意外。一輛拋錨貨車昨早停在西九龍高速公路中線上，等拖車到場期間，司機竟下車打開車尾板，站在貨斗上欲置放雜物落地作路障，向後來汽車示警。一輛城巴從後駛至，巴士無煞車下狂撼貨車，司機遭插入的貨車尾板重創，再彈出車外死亡；站在貨斗的貨車司機亦捱撞墮地，捲入巴士底，送院不治。



車禍現場為西九龍快速公路往西區海底隧道方向，鄰近擎天半島，共有四行車線，屬西隧管轄範圍。昨晨九時許，五十四歲姓林司機駕駛一輛滿載着電子產品的密斗貨車，其妻子同車，車行至上址第二線因為故障停下。



網上多條行車記錄片顯示貨車拋錨停在路中，以及遭巴士勁撼的過程。其中一段片段顯示，意外前，昨早約九時十六分，貨車停在左邊第二線路中，司機落車將兩件類似膠桶雜物放在車尾後約二十米，疑向後來的車輛示警。約一小時後至十時二十分，有行車記錄儀拍攝到貨車司機站在打開尾板的車斗中，他疑企圖卸下貨物至馬路上，此時，一輛九七六線由天水圍往金鐘的城巴從後駛至，五十九歲的蘇姓巴士司機疑未察覺貨車拋錨，沒有煞車下，巴士狂撼貨車尾，貨車被撞後衝前至最左線停下。



西九龍交通部調查及支援組總督察黃世君表示，初步調查顯示，事發時貨車因機件故障停下，貨車司機在其尾斗內取出物品，準備放在馬路上提醒其他駕駛者，城巴駛至，司機收掣不及撞上。



專家指涉雙錯誤



意外中，城巴司機被插入車內的貨車尾板重創，左腿嚴重受傷，再拋出車外倒在車頭前地上，救援人員到場證實他當場死亡。撞車一刻，貨車司機亦從貨斗上拋落地上，復遭城巴撞到捲入車底，重傷昏迷，消防員將他救出送院，惜送抵醫院搶救無效死亡，其妻身受輕傷。當時巴士載有不少乘客，其中七男九女（二十三至六十九歲）受輕傷，大部份嘴及面部擦傷，治療後全部傷者無性命危險。



巴士撞貨車的衝力極猛，巴士的儀錶板飛脫路上，貨車尾板邊緣扭曲，佈滿血跡，非常恐怖。汽車工業學會會長李耀培認為該意外是悲劇，貨車司機及城巴車長疑疏忽並作出錯誤決定。李指，貨車司機壞車後，涉不適當地將貨車尾板打開，阻礙尾隨駕駛者視線，未能看到貨車尾是否亮起了「死火燈」。城巴司機亦應向前望，看到前方有壞車，疑有人未有專注駕駛，以至無煞車下直撼貨車尾板，導致嚴重意外。



城巴發言人表示，肇事巴士型號為亞歷山大丹尼士E500長十二點八米雙層巴士，車齡兩年多，最近二月十一日通過檢驗。運輸署發言人表示，涉事路段屬西區海底隧道管制範圍。不少網民指責西隧職員，為何在貨車停路中壞車一小時，仍沒有職員到場協助及拖走，認為處理手法有問題。



