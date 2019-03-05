  • 2019年3月5日 星期二
  • 26º
  • 79%
熱門： 西九奪命車禍城巴預算案理大政協

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌257點

2019-03-05 列印
　　美國股市本周首個交易日中段急挫，杜指報二五七六八點，跌二百五十七點；納指則報七五三三點，跌六十二點。滙控美國預託證券價格見六十三點八三港元，跌零點三七港元；騰訊則見三百四十一點八三港元，跌四點九七港元。紐約期金報每盎司一千二百九十美元，跌九點一美元；紐約期油則報每桶五十六點三一美元，升零點五七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd