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波蘭世錦賽奪兩金　 李慧詩贏第三件彩虹戰衣

2019-03-05 列印
■李慧詩在波蘭世錦賽奪第二金。
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　　牛下女車神李慧詩於波蘭世界場地單車錦標賽連奪兩金，成為香港首位個人攻下三件彩虹戰衣的車手。完成世錦賽，她將回歸出戰周五在將軍澳香港單車館舉行的保誠國際單車賽。

　　李慧詩上周六在世錦賽女子爭先賽奪冠，繼一三年再奪彩虹戰衣後，翌日於女子凱林賽再下一城贏得個人第三件彩虹戰衣，奪冠過程共吸引逾兩萬七千人次車迷透過世界單車聯會直播頻道收看，至李慧詩奪金後，不少粉絲歡喜若狂，大讚女車神「創造傳奇」。

　　賽後李慧詩直言對佳績大感驚喜：「雖然賽前一直深信自己可奪金牌，但當一切成真時實在難以置信，現最希望能延續佳態至明年東京奧運，為港爭光。」



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