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京官：「一帶一路」不會製造陷阱

2019-03-05 列印
　　十三屆全國人大二次會議昨早上舉行預備會議，選舉大會主席團和秘書長，表決會議議程草案。發言人張業遂稱，「一帶一路」是透過改善互聯互通，為中國與世界經濟的增長帶來更多的機遇，去年共六十七個國家與中國簽合作文件，共建「一帶一路」。

　　記者提問稱「一帶一路」被質疑缺乏透明性和可持續性，甚至讓一些國家陷入了債務的陷阱，張業遂回應指，中國高度重視債務可持續問題，在項目合作上或投融資合作上都是參與方共同作出決策，中國決不會強加於人，更不會製造甚麼陷阱。

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