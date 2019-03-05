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丹麥Rebild市爆H5疫情 禽肉產品停供港

2019-03-05 列印
　　食物環境衞生署食物安全中心宣佈，因應世界動物衞生組織通報指丹麥Rebild市爆發低致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

　　中心發言人表示，去年本港從丹麥進口約一千三百四十公噸冷藏禽肉及約一百五十六萬隻禽蛋。發言人又指，中心已就事件聯絡丹麥當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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