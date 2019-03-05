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﻿八達通推虛擬預付卡﻿﻿供網上消費﻿

2019-03-05 列印
■八達通夥拍萬事達卡，推出虛擬預付卡，讓市民在網上消費。
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　　八達通公司公佈於月內會夥拍萬事達卡，合作推出虛擬預付卡，讓市民在網上消費。另外，有傳媒報道指八達通公司未來計劃進軍大灣區，正研究跨境支付的可行性。

　　八達通公司表示，將在今個月內與萬事達卡合作推出虛擬預付卡，用戶可作網上消費，例如可在Google Play、蘋果App Store、淘寶及天貓等網站消費。據悉，預付卡與八達通的電子錢包「O！ePay」綁定，消費時會扣減「O！ePay」的結餘，上限一萬港元。

　　有傳媒消息指，八達通公司行政總裁張耀堂透露，現時已有部份電子錢包可於大灣區實行跨境支付，正研究將八達通或「O！ePay」擴展至在大灣區使用的可行性，但承認有一定難度，包括處理匯率、物色合作夥伴等問題。



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