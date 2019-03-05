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韓國瑜中港澳交流 國台辦歡迎

2019-03-05 列印
　　高雄市長韓國瑜上任後成立的「高雄市府兩岸工作小組」，昨召開首次會議，宣佈將於本月二十二至二十八日來香港、澳門及深圳、廈門，進行城市經濟文化交流。他強調本月的港澳中國行的目的，是城市間的經濟文化交流，「請陸委會放心」。有藍委估計韓國瑜想藉出訪為選台灣的總統鋪路造勢。大陸國台辦發言人安峰山就稱：「我們歡迎並支持在堅持『九二共識』基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。」

　　韓國瑜在會前稱，接任高雄市長以後，中央執政團隊對他的兩岸政策一直有所質疑，他重申對中央與地方權責分得十分清楚，高雄市要關注的是民生與經濟，故此行以經濟交流為主，政治性愈低愈好，中央部委問題他不會碰。

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