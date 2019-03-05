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退休推拿師刑毀傷人判社服令

2019-03-05 列印
　　退休推拿按摩師不滿所住大廈管業處職員遲遲未有維修大堂損毀假天花，反而只顧打點屋苑中秋佈置，一怒之下攜菜刀往管業處劈枱洩憤，又向兩名維修技工的臉部及身體噴殺蟲水。按摩師早前認罪，求情指案發時遭到不禮貌對待，更被譏諷「靠老婆生活」，一時激動下犯案。他昨被判接受二百小時社會服務令，並須向屋苑管業處賠償五百元。

　　裁判官昨早判刑時指，男被告伍向文（五十五歲）行為愚蠢幼稚，告誡他不要再激進行事。被告早前承認刑事損毀、傷人及藏有可作非法用途的危險物品等四罪，一度被還柙。

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