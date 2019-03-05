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「一國」言論惹爭議　美總領事拒道歉

2019-03-05 列印
　　美國駐港總領事唐偉康早前發表，香港近年有側重「一國」的情況，衝擊香港的政治生態和營商環境的言論，引起爭議。

  唐出席一個活動後回應，不會就有關言論道歉，又說希望對方能看清他的言論上文下理，他只是自由表達意見，強調公開討論是好事。

　　唐偉康早前在演講中表示，中央正對香港施壓，認為香港近年有側重「一國」情況，例如有外國記者被拒絕入境及首次有候選人因政治立場被取消參選資格，他擔心香港的高度自治能否持續，或衝擊香港的政治生態和營商環境。



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