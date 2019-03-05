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李維鼎家族爭產

2019-03-05 列印
　　已故製衣界商人李維鼎，二○○三年出資協助孻子私有化一所地產公司，雖孻子有份參與家族生意，但遺囑寫明不會因此優待他，全盤生意將會平均分配予各子女手上。豈料孻子在日本家事法庭聲稱他是地產公司唯一繼承人，使其餘兄弟姊妹無法享用公司投資利潤。孻子同父異母的姐姐入稟追討其在遺產中原有應得的部份，包括該地產公司的部份股權以及一切以公司投資所得利潤。

　　原告叢李秀華，為李維鼎生前與首任妻子牟淑英所生的次女，將父親與次任妻子湯湘湲所生的孻子李德義，以及由李德義獨資擁有的公司「Smart Extra Holdings Limited」列為被告人。現時兩名被告共持有「晉利地產金融有限公司」的所有股權。

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