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鄧竟成不擔心《逃犯條例》被濫用

2019-03-05 列印
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　　保安局提出修訂《逃犯條例》以堵漏洞，在北京出席全國政協會議的警務處前處長鄧竟成就指，政府在立法過程須聆聽意見，並讓社會釋疑。他指修訂條例目的是要將疑犯在兩個司法體系都認同的情況下，移交至受影響的一方，相關的政府部門及司法系統會把關，不擔心條例會被濫用。

　　鄧又指，法例最終會寫清楚日後移交逃犯的安排，市民毋須擔心，並建議市民嘗試看清修例條文，並指或會由擔心變成不擔心，甚至轉為支持政府修例。

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