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遞箋匪劫銀行 警鐘響落慌逃

2019-03-05 列印
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　　觀塘康寧道近崇仁街一間銀行發生劫案，昨日下午近二時，一名獨行賊闖入銀行走近其中一個櫃位（見圖），向三十六歲姓陳女職員遞上寫有「打劫」字樣紙條，女職員見狀十分鎮定，按動警鐘，賊人見事敗慌奪門逃去。

　　警員到場，一度在附近兜截可疑人，卻沒有發現，案件列企圖行劫處理。

　　女職員事後往警署協助調查，探員翻看閉路電視追緝賊人下落。

　　據悉，劫案中賊人未有持武器，銀行沒有損失及事件中無人受傷。

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