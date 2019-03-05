義工製作長者溫暖飯餐 惜食堂﻿人棄我取﻿﻿重拾剩食價值﻿

周星馳電影《喜劇之王》中，臨時演員做出專業水準才獲派飯盒，所以飯盒也代表著他們的尊嚴；據新一期《東周刊》報道，在食物回收及援助機構「惜食堂」裏，飯盒是不少長者的希望，為不讓長者失望而回，惜食堂創辦人董愛麗努力籌款及收集食材，將可食用的剩食幻變成長者手上暖暖的飯餐。



這個為剩食重拾價值，燃亮希望的故事，要由多年前董愛麗在一輯新聞照片中，看見一名長者推著紙皮的心酸畫面講起，令她懊惱的是富裕家庭揀飲擇食，每日多達三千多公噸廚餘被棄置堆填區，這種「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的情景觸動她於一一年成立惜食堂。



惜食堂最初的派飯規模有限，但在董愛麗及一眾義工無私奉獻時間及心血下，惜食堂已發展成每日處理近六公噸的食物，製作九千個熱飯餐和食物包的慈善機構。董愛麗是「股壇之父」董偉女兒，富裕家庭出身的她不時親力親為派餐，只要看到一班長者吃得津津有味，健康、開心生活，所有的付出都是值得。



每逢星期一至五的中午，位於深水埗的惜食堂社區中心，總有一班長者魚貫進場坐定定，期間不時互相噓寒問暖。董愛麗逐一彎著腰向長者奉上熱飯、溫湯。



作為「股壇之父」董偉的女兒，董愛麗自小衣食無憂，但父母的身教讓她有一顆愛人如己的善心，當她完成大學經濟學課程後，沒有視金融業為終身職業，目前全心全意投入慈善事業。



新一期《東周刊》報道，董愛麗形容當初創辦惜食堂的「初心」，絕無幹一番大事的野心。惜食堂的故事，要從董愛麗一輯新聞照片，看見一位滿頭白髮、身軀傴僂的拾荒婆婆開始說起。董愛麗看著對方把別人視為廢物的紙皮，珍而重之的小心執拾，為的可能就是生活最基本的兩餐溫飽。然而，那邊廂的富裕家庭卻揀飲擇食、製造大量廚餘、浪費食物，這種情景觸動董愛麗。她坐言起行於一一年創辦惜食堂，一三年還獲前財政司司長梁錦松加盟協助。



