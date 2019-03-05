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嘉諾撒聖家爆甲流 20學生中招

2019-03-05 列印
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　　衞生防護中心調查於九龍城的嘉諾撒聖家書院爆發的甲型流感個案，個案涉及二十名年齡介乎十二至十四歲的女學生，自上月二十日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵。全部學生都有求醫，其中兩人入院接受治療，一人治療後已出院。

　　四名學生的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。衞生防護中心再次提醒，學生如發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。

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