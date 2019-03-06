﻿哭訴丈夫獨力養六人 城巴司機遺孀：小朋友無咗爸

前天西九龍快速公路發生車禍，奪去兩名司機的性命，拆散兩個美好家庭。直撼貨車喪命的城巴司機蘇國偉，一人工作供養六名家人，包括太太、四名年幼或在學的子女，以及八十歲癱瘓的母親。蘇太驚聞噩耗，哭了一整天，昨日情緒仍未平復，她淚流滿面對記者說：「老公佢走咗，小朋友無咗爸爸！」家庭頓失經濟支柱。她又指丈夫經常工作十多小時：「係城巴攞咗我老公條命！」



車禍中慘死的城巴司機蘇國偉，五十九歲，遺下妻子和一女兩子（四至十一歲），一家人居於元朗安駿里怡康大廈一個自置物業單位。他八十歲的母親因癱瘓入住老人院。



據悉，他生前仍要供養與前妻所生一名兒子，該兒子仍在求學階段。



蘇太昨日在家向到訪記者哭訴，指丈夫為家中經濟支柱，生前痛錫子女，蘇太稱：「（佢）停車一有時間會打電話同個細仔傾偈。」今年十一歲的長女，正讀六年級，成績名列前茅，昨日學校考試，即使家逢逆變仍堅持上學，離家前惦念父親，哭個不停。今年四歲的幼子，因有語言發展遲緩，仍未上幼稚園。



城巴稱已接觸家屬 發慰問金



她稱，家姑癱瘓，入住老人院。她擔心家姑承受不了兒子離世的刺激，不敢告訴她。蘇太表示，丈夫為了子女生活每日辛勞工作十多個小時都願意：「我老公日日都（做）十幾個鐘好辛苦！」丈夫遇橫禍，家庭失去經濟支柱，前路茫茫，說到這裏，蘇太傷心淚如雨下：「我老公佢走咗，小朋友無咗爸爸！」她又指責城巴公司：「係城巴攞咗我老公條命！」她投訴，城巴意外後只派人到醫院探望傷者，沒有接觸她及慰問。



城巴發言人回覆查詢稱，城巴對車禍表示沉痛，向死傷者家屬致深切哀悼及慰問，又稱意外當日派人聯絡死者家屬，並陪同到殮房辦理認屍手續；事後亦安排在公司向家屬發放慰問金及死亡城巴司機的長期服務金。



四人留醫一嚴重



該宗嚴重車禍事發前日上午十時許，一輛拋錨近一小時的密斗貨車，停在擎天半島對開西九龍快速公路行車線上，司機打開尾板疑欲將部份貨物放車尾示警時，一輛城巴尾隨駛至，直撞貨車，釀成慘劇，兩名司機死亡，另十七名巴士乘客受傷。涉事城巴及貨車停泊九龍灣汽車扣留中心等待檢驗。醫管局發言人表示，車禍中昨仍有四傷者留醫，一人情況嚴重，三人情況穩定。