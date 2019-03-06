50元變250元 台網紅指神婆亂收費

台灣女網紅「潔哥」聲稱早前在鵝頸橋底幫襯「打小人」被騙。她在社交平台指：「講好五十元，但過程中神婆卻巧立名目加價，儘管都拒絕了，但最後打完變成二百五十港元，覺得被騙了。」



「潔哥」稱，在「打小人」攤檔坐下後，神婆不停講她身上有煞氣要化，要轉運、提高財運，但通通被「潔哥」拒絕，她只做「打小人」了，但神婆仍說：「沒關係，你就做、你就做」，做完一堆儀式之後，竟說收費二百五十元，「潔哥」嚇了一跳，最後就範付費。她在個人網頁投訴：「你即使拒絕了，她就說好啦做做做，半強逼式便做了。」不少網民指自己有類似遭遇，有台灣人留言指：「香港就是這樣，所以才不想去」。



