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﻿美股中段窄幅上落

2019-03-06 列印
　　美國周二股市中段窄幅上落，杜指報二五八一一點，跌七點；納指則報七五七九點，升兩點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點一七港元，跌零點一八港元；騰訊則見三百六十一點一港元，跌零點三港元。紐約期金報每盎司一千二百八十六點二美元，跌一點三美元；紐約期油則報每桶五十六點六五美元，升零點○六美元。
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