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facebook用戶「雙重驗證」電話變相公開

2019-03-06 列印
　　社交網站facebook再爆私隱漏洞，用戶私下提供予facebook，用作「雙重驗證」確認身份的手提電話號碼，原來也可用作查找facebook帳號。換言之，任何人只需一個電話號碼，就可以找到對應用戶的facebook帳號。

　　facebook一直致力推銷「雙重驗證」（2FA），方法是登入facebook後，手機會收到驗證碼，用戶登入時輸入驗證碼，就可確認身份。不過，Emojipedia網站的創辦人伯奇（Jeremy Burge）在Twitter貼文，稱facebook默認設定是允許所有人，根據之前添加到其帳號上的電話號碼，在facebook的Messenger找到號碼所屬的facebook帳戶。

　　facebook回覆傳媒查詢時稱，此功能是可讓其他人確認用戶是否為其朋友，又拒評會否關閉這項功能。

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