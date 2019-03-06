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陳肇始否認參與招標

2019-03-06 列印
　　食衞局負責在葵青區設立的康健中心，營運權批給「葵青安全社區及健康城市協會」，協會由勞福局局長羅致光及陳肇始等出任榮譽贊助人，合約總值逾二億八千萬，另財政預算案亦預留一億五千萬為該中心營運費。

　　陳肇始昨現身表示，自己無參與招標過程，又指一時忘了自己也為該會之榮譽贊助。她稱為釋公眾疑慮，稍後會辭去榮譽贊助人。

　　另外，醫管局支援職系員工代表昨與醫管局會面，商討薪酬調整方案。醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲會前稱，要求新舊員工統一加薪百分之十二。幾個工會代表與局方商討後未達到共識。香港醫療人員總工會副主席馮權國宣佈，周四在醫管局總部靜坐抗議，預計二至三百人參加。會議前食醫局局長陳肇始希望雙方可達成共識，籲員工以大局為重。

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