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身體無懼天氣變改嘅王道！ 頭條Jetso App送鴻福堂湯券及涼茶券

2019-03-06 列印
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　　另外春天反覆嘅溫差令免疫力同脾胃容易變差，飲健脾益肝、清燥熱嘅猴頭菇日月魚海底椰豬腱湯就啱晒啦！仲有補氣健脾推介，特別適合媽媽坐月催乳補身嘅黨參淮山芡實百合山斑魚湯添！o依家快啲下載頭條Jetso App玩遊戲同Like Jetso App facebook贏鴻福堂自家湯券及自家涼茶券各三張（價值：$237），名額70個！

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