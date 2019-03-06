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澳騎師墮馬重傷癱瘓

2019-03-06 列印
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　　澳洲騎師安國倫去年十一月二十五日策騎一號馬匹「美麗寶寶」出賽時，馬匹突然俯低，安國倫被拋落地，頓時倒地不動，救護人員到場將他送院治理。澳洲騎師協會今發聲明，證實安國倫四肢癱瘓，不能走動，只有手臂能局部郁動。

　　聲明指，安國倫將繼續在雪梨皇家復康中心留醫，協會會全力協助安國倫的家人，並支援醫療和生活費，安國倫妻子Erin衷心感激各界支持及關心。安國倫當日應邀來港客串一天，他曾在港策騎多年，成績優異，從騎十三年以來，曾勝出過十一項一級賽，一三至一四年，他更曾來港客串並取得四十九場頭馬，列騎師榜第五位。

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