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螺片當鮑片賣 東主罰1.5萬

2019-03-06 列印
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　　 在灣仔及長洲擁兩間蔘茸店、入行四十多年的東主稱「夥計話可以賣貴一百蚊」，涉嫌將螺片當鮑片賣，經警方「放蛇」試買「鮑片」後揭發，違反《商品說明條例》，店東被控三項在營商過程或業務運作中，供應已應用虛假商品說明的貨品，昨在東區裁判法院認罪，最終被判罰款一萬五千元。

　　被告黃漢良(見圖)六十五歲，他指營運參茸行已逾四十年，他解釋夥計曾與他說「其他人都係咁做，可以賣貴一百蚊」，但承認自己身為負責人亦有責任。被告稱兩間店舖因經營困難，均已退租，打算退休。最終就三罪罰款一萬五千元。

　　案情指，海關去年四月二十七日「放蛇」試買三兩「鮑片」，及後經基因化驗分析，證實該些為海螺片。同年八月二十一日，海關再到被告位於灣仔及長洲的店舖搜出約二點四公斤及三點七公斤「鮑片」，化驗後證實為螺片，分別值一千四百九十元及一千五百八十元。





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