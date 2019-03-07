﻿貸款250萬揮霍 疑中介串謀 偷按父母物業 不肖子重囚28月

被告卜耀棠，二十五歲，自中五畢業後從未全職工作，只兼職救生員，他被控製造虛假聲明，訛稱獲父母授權，以騙取財務公司約二百五十萬元按揭貸款，他早前承認一項欺詐罪。區域法院法官沈小民昨天判刑時直斥被告是「騙子」，並諷刺案件「過程相當順利，完全毋須驚動被告父母」。法官相信案中除被告之外，還涉專業人士，而被告扮演重要角色，經精心部署，以取得財務公司貸款，犯案情節嚴重。
被告求情時形容自己遇人不淑，加上一心想不勞而獲，事後已感後悔，承諾會在獄中進修，日後會尋找正當職業。沈官卻認為，被告除了認罪外，無其他輕判理由，量刑起點為三年，扣減五分一刑期，即時入獄二十八個月。
法官：無輕判理由
案情指，被告與父母同住麗城花園一單位，被告二○一五年一月結識金融公司女職員Yannes，經她介紹，再認識中介人Alson。被告與Alson商量借錢，向對方提交父母的身份證副本。同年四月，被告按對方指示到梁家樂律師行簽署多份文件。同年五月，被告再按對方指示到中金投集團辦公室及何伯華律師行簽署文件。
中金投批出二百五十萬元貸款，扣除手續費後，被告從何伯華律師行收到兩張分別二百萬元及八萬七千元支票。被告把一百六十五萬元交給Alson，並借了五萬七千元給他。被告另給Yannes 二十三萬元投資倫敦金，餘款花在吃喝玩樂。被告父母對家居做了按揭全不知情，直到同年十一月收到中金投的還款通知，於是報警。被告先後到兩家律師行簽署文件，其中何伯華律師行曾被投訴違反律師守則，二○一六年被律師會接管；梁家樂律師行已結業。