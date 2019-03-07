﻿貸款250萬揮霍 疑中介串謀 偷按父母物業 不肖子重囚28月

一名不肖子受金融公司女職員及中介人指使，以父母身份證副本製作虛假授權書，在雙親不知情下，將兩人名下的荃灣麗城花園單位向財務公司申請二百五十萬元按揭貸款，取款後大部份交中介人，部份投資倫敦金，自己則吃喝玩樂，直至父母被追債報警，才東窗事發。法官昨天直斥被告是「騙子」，判被告入獄二十八個月。法官又指，案件「明顯涉及專業人士參與」，促請警方跟進調查。



被告卜耀棠，二十五歲，自中五畢業後從未全職工作，只兼職救生員，他被控製造虛假聲明，訛稱獲父母授權，以騙取財務公司約二百五十萬元按揭貸款，他早前承認一項欺詐罪。區域法院法官沈小民昨天判刑時直斥被告是「騙子」，並諷刺案件「過程相當順利，完全毋須驚動被告父母」。法官相信案中除被告之外，還涉專業人士，而被告扮演重要角色，經精心部署，以取得財務公司貸款，犯案情節嚴重。



被告求情時形容自己遇人不淑，加上一心想不勞而獲，事後已感後悔，承諾會在獄中進修，日後會尋找正當職業。沈官卻認為，被告除了認罪外，無其他輕判理由，量刑起點為三年，扣減五分一刑期，即時入獄二十八個月。



法官：無輕判理由



案情指，被告與父母同住麗城花園一單位，被告二○一五年一月結識金融公司女職員Yannes，經她介紹，再認識中介人Alson。被告與Alson商量借錢，向對方提交父母的身份證副本。同年四月，被告按對方指示到梁家樂律師行簽署多份文件。同年五月，被告再按對方指示到中金投集團辦公室及何伯華律師行簽署文件。



中金投批出二百五十萬元貸款，扣除手續費後，被告從何伯華律師行收到兩張分別二百萬元及八萬七千元支票。被告把一百六十五萬元交給Alson，並借了五萬七千元給他。被告另給Yannes 二十三萬元投資倫敦金，餘款花在吃喝玩樂。被告父母對家居做了按揭全不知情，直到同年十一月收到中金投的還款通知，於是報警。被告先後到兩家律師行簽署文件，其中何伯華律師行曾被投訴違反律師守則，二○一六年被律師會接管；梁家樂律師行已結業。