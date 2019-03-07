【家庭主婦必看】8個家居去濕防霉妙法
貸款250萬揮霍 疑中介串謀 偷按父母物業 不肖子重囚28月
一名不肖子受金融公司女職員及中介人指使，以父母身份證副本製作虛假授權書，在雙親不知情下，將兩人名下的荃灣麗城花園單位向財務公司申請二百五十萬元按揭貸款，取款後大部份交中介人，部份投資倫敦金，自己則吃喝...
2019-03-07
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中國禁加企業芥花籽入口 孟晚舟今聽取引渡排期
華為副董事長孟晚舟於香港時間今日凌晨出庭，聽取引渡的排期決定，孟位於溫哥華的大宅明顯戒備森嚴。當地居民對孟晚舟這些「來炒房的外國有錢人」感不滿，認為他們來此花錢買自由，將溫哥華變成避險城市，還把房價炒到高不可攀。 華為創辦人任正非之女、副董事長孟晚舟，於加拿大六日早上（香港時間今凌晨）出庭，聽取加拿大司法部長有關引渡聆訊的排期決定。孟位於溫哥華的大宅明顯戒備森嚴，多架防彈汽車巡邏。 孟晚舟自去年十二月在加拿大被捕、獲准交保之後，一直住在溫哥華的豪宅，引來鄰居及當地人好奇。《紐約時報》報道，孟現居溫哥華登巴區（Dunbar）市值六百萬加元的豪宅，有內地留學生親往「朝聖」，稱孟...
2019-03-07
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創作大膽 揉合東西交融思想 日建築大師獲建築界諾獎
日本建築大師磯崎新獲頒有「建築界諾貝爾獎」美譽的普利茲克建築獎（Pritzker Prize），是第八位日本人獲得這項殊榮。評委會讚揚八十七歲的磯崎新，對建築歷史及理論擁有深刻理解，不甘於複製現在，勇於擁抱前衛，時至今日依然不拘一格，不斷演進創新。 磯崎新在大分縣出生，與安藤忠雄及黑川紀章，並稱為日本建築界三傑。他的建築風格揉合了東西交融思想及大膽創新作風，喜歡將舊元素，拼貼成新的東西，主要建築作品包括日本築波市政中心、紐約布魯克林博物館擴建部份、上海喜瑪拉雅中心及深圳圖書館。例如在二〇一〇年十一月落成的上海喜瑪拉雅中心，展現「現代立體山水園林」的主題，具藝術張力和商業活力...
2019-03-07
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逸峯減價10萬獲承接
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯營業經理姚子峯表示，粉嶺逸峯3座中層A室，面積614方呎，屬三房連套房間隔，望山景，原先叫價850萬，議價後以840萬易手，呎價13681元。據悉，原業主於...
2019-03-07
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紐約儲銀行長：經濟顯著放緩 貿赤大增 杜指挫120點
受內地股市繼續造好刺激，帶動港股連升四個交易日，股王騰訊（700）連日受捧，昨日一度飆至370元，收市升幅雖然幾乎蒸發，僅漲0.16%報362元，幸恒指仍能守住升勢，企穩29000點關口以上收市，為逾...
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聯手出擊歐霸16強 雙車爆「基」
車路士今季歐霸未逢敵手，全因翼鋒韋利安為中鋒基奧特提供源源不絕的彈藥，令後者入球停不了。這對好拍檔今晚十六強首回合再度聯手，勢帶領主場威力強橫的藍獅地頭擊退不擅客戰的基輔戴拿模，讓球主客和讓兩球照取「主勝」。 （Now643、有線616、656台周五凌晨4:00直播） 今季八場歐霸車路士豪取七勝一和，作為球隊於此項賽事的主力球員，基奧特功不可沒近五次上陣轟入六球，預計今晚將繼續穩佔正選席位。這位法國國腳入球不絕，亦有賴翼鋒韋利安鋪橋搭路，後者今季歐霸上陣八次，合共交出五次助攻。值得留意是韋利安曾在一五至一六球季的歐聯分組賽，以精采自由球攻破基輔戴拿模大門，率隊主場贏...
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專店首展 Senna神級藍配角
英國McLaren位於灣仔合和中心的全新五千方呎專店上周開幕，場內焦點雖然是新登場的720S Spider，不過代理同場展出全球限量500輛、本地配額僅6輛的Senna神級限量旗艦悍跑，忽然間配角好像...
2019-03-07
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公開撒嬌「要跟住老公」 袁詠儀「冧計」得逞 黐Chilam甜蜜出巡
47歲嘅美魔女袁詠儀(靚靚)，早前孖住丈夫又返內地掘人仔，亮相新一季綜藝節目《妻子的浪漫旅行》。無愛妻在身邊嘅張智霖（Chilam）人前大嗌「爽呀！」但當睇到太太真情剖白，落淚說「我不會再一個人去旅遊...
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社論——不輸入外勞 對不住長者
護老院舍人手長期短缺，業界一直要求擴大輸入勞工，但礙於勞工界反對，各界討論，點到即止。當局初步構思，或容許參與過社署「外傭護老培訓試驗計劃」的外傭，轉職安老院舍，以紓緩院舍人手不足，旋即引起關注，若此門路一開，勢必導致外傭供應更形緊張。 隨着人口老化，護老人手需求殷切，但屬厭惡性工種，本地人大多不願做，長期欠缺兩成人手，大大影響服務質素。同時，外傭人力供應亦緊張，若果不想方設法增加人力供應，讓外傭轉職護老工作，只會「塘水滾塘魚」，兩方面的短缺情況將更嚴重。市民亦擔心，護老職位工資比傭工高數千元，院舍將搶去外傭人力，並產生水漲船高效應，推高外傭的工資。 近年各個成熟經濟地區均...
2019-03-07
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馬場浮世繪——蘇兆輝傷背退下火線
蘇兆輝昨晚第四場策騎「得先生」出閘時撞傷背部，過終點後終於忍不住要落馬，並且跪在千二米起步點附近，幸好經醫生檢查後並無大礙，但為安全計仍即時送院檢查，餘下四匹座騎易配，而其騎師王當輸。 馬場浮世繪
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