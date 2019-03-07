﻿新綠置居選址柴灣青衣﻿﻿「納米單位」欠吸引力﻿

房委會公佈第二個綠置居項目，兩個樓盤分別位於柴灣道及青衣路，共提供三千六百九十六個單位，最細單位為一百五十一平方呎，最大單位為三百八十八平方呎。立法會議員柯創盛批評，多屬「納米單位」，吸引力很低。



柴灣道項目，由房委會撥款興建一幢樓高三十六層的住宅，建於綠化平台之上，共提供八百二十八個單位，室內面積由一百五十一平方呎至二百五十六平方呎不等，樓宇有停車位、兩個店舖、屋苑管理處及兒童遊樂區，以及一所長者鄰舍中心，預計於二○二二年第四季入伙。



提供3696單位 最快2022年入伙



青鴻路項目位於青衣島東面，毗鄰青衣路及青鴻路，南面是九號貨櫃碼頭，項目包含由房委會撥款的兩幢建於半地庫式停車場之上的住宅大廈，各有四十個住宅樓層，共提供二千八百六十八個單位，室內面積由一百五十二至三百八十八平方呎不等，以及一幢樓高兩層的零售大樓，亦有停車位，另有一所有六個課室的幼稚園等。



另外，青鴻路項目有由政府撥款的一間長者鄰舍中心、一間嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務中心、一間設有三十個名額的特殊幼兒中心，以及一間設有九十個名額的早期教育及訓練中心，預計於二○二三年第三季入伙。



民建聯立法會議員柯創盛批評，新綠置居單位多屬「納米單位」，吸引力很低，「兩個項目的全部單位面積均不足四百平方呎，大部份只得一百多平方呎，公屋居民願意把屋交出來都是想搬到較大單位改善住屋環境，這樣不符合改善生活環境的需要，希望房委會解釋。」身兼房委會成員的立法會議員尹兆堅亦指，青鴻路是葵涌貨櫃碼頭的綠化緩衝區，擔心將來會有光污染及噪音問題。



公屋聯會則指，是次推售約三千七百個綠置居單位，擔心會進一步影響公屋輪候時間，政府於去年的《長遠房屋策略》中，把公私營房屋比例由六四比改為七三比，並將綠置居歸類至出租公屋的同一類別中，但未有定出所佔的比例，聯會認為會蠶食出租公屋的供應量。



