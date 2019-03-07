女乘客港鐵食麵 網民歎：食飯都爭分奪秒

「你都好誇張啫，你不如打邊爐吖？」運輸署邀請影后葉德嫻拍攝宣傳片，推廣乘車禮儀，不過仍然有市民無視規例，在港鐵車廂內進食。在facebook群組「香港花生友」裏，市民李小姐就分享影片，並指「自家製豬扒麵最好食，大家話係唔係呀？」影片見一女子疑身穿制服，在港鐵車廂內，淡淡定吃豬扒麵。



雖然車廂內貼有告示，提醒乘客嚴禁在車廂內進食，但在女子旁邊的其他乘客，均未有阻止。不少網民紛紛留言，表示同情：「如果佢有得揀，會唔會選擇喺車廂食？邊個唔想坐定定舒舒服服食餐飯？有冇諗過點解人哋要咁做？」、「如果因為你一條片搞到人哋冇咗份工，你過唔過意得去？」另外，亦有不少人直言「其實都好悲劇，連食飯時間都要分秒必爭。」



