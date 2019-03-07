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賣假福岡士多啤梨 農場負責人罰款5000元

2019-03-07 列印
　　一名農場負責人因供應虛假商品說明的士多啤梨作售賣用途，違反《商品說明條例》（《條例》），昨日在屯門裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款五千元。

　　香港海關早前接獲舉報，指有農場涉嫌出售附有虛假商品說明的士多啤梨。海關人員其後進行試購行動，從一個位於元朗的手摘蔬果農場購買一款標示為「日本福岡縣博多甘王」品種的士多啤梨。

　　經政府化驗所及品種持有人鑑定後，證實該款士多啤梨並非宣稱的品種。

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