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﻿美股中段跌82點

2019-03-07 列印
　　美國周三股市繼續窄幅上落，杜指中段報二五七二四點，跌八十二點；納指則報七五三三點，跌四十二點。滙控美國預託證券價格見六十四點四二港元，跌零點二八港元；騰訊則見三百六十三點六一港元，升一點六一港元。紐約期金報每盎司一千二百八十六點七美元，升兩美元；紐約期油則報每桶五十六點一美元，跌零點四六美元。
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