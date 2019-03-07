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E-的士App可望上半年推出

2019-03-07 列印
　　香港的士業議會昨日召開記者會，公佈將開發新的士網約平台「E-的士」應用程式，屆時用戶可透過手機應用程式預約的士。的士業議會主席熊永達表示，議會將推出「E-的士」應用程式，提供合法的士網約服務，並期望於今年上半年推出，屆時用戶可透過手機應用程式預約的士，並可選擇車款、司機及行車路線等，並指目前已有近千名司機參與。

　　另外，的士業議會認為，網約車Uber新推出的「Uber Flash」不是按錶收費，而是以包車形式按自行訂定的方法收費，若登記車主沒有與乘客簽署租車合約，有可能會違法。

　　另外，司機若未取得登記車主同意而接「Uber Flash」的包車服務，可能觸犯相關法例，保障乘客的第三者保險也可能失效。

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