帶頭樹立《憲法》及《基本法》權威 ﻿韓正晤港區人大﻿﻿提四點期望﻿

主管港澳事務的國務院副總理韓正昨出席港區人大代表團的會議，與港區人大代表握手並聆聽發言。港區人大副團長黃玉山引述韓正講話指，中央向港府發出公函是顯示支持取締香港民族黨。



韓正在會面中對港區人大提出四點期望，包括要帶頭樹立《憲法》及《基本法》權威、帶頭支持特區政府及特首依法施政、帶頭促進愛國愛港大團結，以及帶頭參加支持與內地交流的活動。有港區人大解讀，港獨被有效得到遏止。韓正特別提到要聽年輕人意見，增強年輕人的國家民族認同感和愛國心，培養愛國愛港活動發展的後繼人。



港區人大副團長黃玉山引述韓正講話指，韓正在會上指香港經歷不平凡的一年，經濟及政治生態向好，港獨得到有效遏止，中央早前向港府發出公函，是顯示支持取締香港民族黨，以及顯示對港獨零容忍。



港區人大代表田北辰引述韓正講話，指過去一年政治生態有改善，愛國愛港發揮作用，立法會更有效率，香港法治水平高於美國。他形容，韓正放下身段以謙虛態度心聆聽各委員講話。



有份出席會議的港澳辦主任張曉明表示，中央對港府取締民族黨的決定作出肯定和支持，一切都是依法辦事，他指，總理李克強前日發表的政府工作報告雖未有寫明反港獨，但要求全面準確貫徹一國兩制方針、嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，已包括禁止從事任何危害國家安全活動的要求。



張曉明認為，過去一年特首林鄭月娥帶領香港特區勇於擔當、積極作為，依法取締港獨組織民族黨，阻止港獨份子參與立法會和區議會補選，又參與粵港澳大灣區和共建一帶一路，贏得廣泛好評。



