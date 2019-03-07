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林鄭：港必抓緊大灣區機遇

2019-03-07 列印
　　在北京出席兩會的特首林鄭月娥接受《人民日報》專訪時指，粵港澳大灣區建設可以為香港發展注入新動能，為港人特別是年輕人提供拓展事業的新空間、新機遇，香港必將抓緊這個難得的機會，主動積極參與大灣區建設，為自身發展創造更有利的條件。

　　林鄭月娥感謝中央在制訂大灣區規劃綱要過程中非常重視並全面吸納香港意見，她會好好利用大灣區建設領導小組成員的身份，向中央提出意見和建議。她強調，特區政府會繼續與中央及粵澳政府合作，落實《規劃綱要》中改善港人生活的措施，如研究減少粵港澳通訊漫遊費用、簡化港澳居民在大灣區內開立銀行戶口的手續、容許香港電子貨幣包在粵港澳大灣區內地城市使用等。

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