免費乘纜車撞正維修 昂坪360延長優惠期

昂坪360前日推出港人優惠，凡身份證號碼包含「3、6、0」其中兩個數字，便可在今年三月及六月免費搭來回昂坪纜車，同行的最多三位朋友，亦享有八折購票優惠。但纜車因維修停駛至本月二十六日，即本月只剩五日可享優惠，引起市民不滿。



昂坪360昨日公佈，決定將三月的優惠延長至四月十日，又指暫時無計劃在六月進行維修保養。



由於昨日至本月二十六日是保養維修日，纜車停駛，合資格享優惠人士可享免費參加大嶼山海陸導賞團，但反應熱烈，大部份日子名額都已爆滿。



此外，已確認行程的港人如於出行當日遇有昂坪纜車因天氣關係暫停開放，他們可於之後七天內再次蒞臨享受港人感恩月優惠。



昂坪360又指，為了方便分流，港人必須預先登入公司網站稍後上載的連結，預先選訂旅程日期，行程當天要親自到東涌纜車站出示身份證明文件，換領優惠登車。



