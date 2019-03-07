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未來教育指數 港排名遜星日

2019-03-07 列印
　　一丹獎基金會發佈第二屆「全球未來教育指數」（WEFFI），五十個經濟體中，香港整體排名十五，遜於整體排名第七的新加坡和排名第十二的日本。香港去年排名十四。

　　另外，香港在亞太區經濟體中排行第五，排名在紐西蘭、新加坡、日本及澳洲之後。而排名前十的經濟體，則包括芬蘭、瑞士、紐西蘭、瑞典、加拿大、荷蘭、德國、新加坡、法國及英國。

　　一丹獎創始人陳一丹表示，通過創建WEFFI，希望能提供一個有用的基準，為全球的政策制定者和教育者，提供數據和獨立的分析見解。

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