的士失控撞入化妝品店

車路士今季歐霸未逢敵手，全因翼鋒韋利安為中鋒基奧特提供源源不絕的彈藥，令後者入球停不了。這對好拍檔今晚十六強首回合再度聯手，勢帶領主場威力強橫的藍獅地頭擊退不擅客戰的基輔戴拿模，讓球主客和讓兩球照取「主勝」。 （Now643、有線616、656台周五凌晨4:00直播） 今季八場歐霸車路士豪取七勝一和，作為球隊於此項賽事的主力球員，基奧特功不可沒近五次上陣轟入六球，預計今晚將繼續穩佔正選席位。這位法國國腳入球不絕，亦有賴翼鋒韋利安鋪橋搭路，後者今季歐霸上陣八次，合共交出五次助攻。值得留意是韋利安曾在一五至一六球季的歐聯分組賽，以精采自由球攻破基輔戴拿模大門，率隊主場贏...

2019-03-07