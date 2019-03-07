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的士失控撞入化妝品店

2019-03-07 列印
■肇事的士司機持枴杖步出車外協助調查。
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　　上水發生的士衝入店交通意外，幸無人受傷。昨凌晨二時許，一名六十八歲姓黎司機，駕駛空載新界的士，沿符興街左轉新豐路時失控，撞毀路邊鐵欄後再衝上行人路，再撞毀一間化妝品店捲閘直衝入店。

　　意外中，司機沒有受傷，事後自行離開車廂，警方接報到場，司機持一支枴杖現場協助調查，並通過酒精呼氣測試，他事後涉嫌危險駕駛被警方拘捕及帶署。化妝品店部份貨架損毀，警方事後拖走的士及調查意外原因。

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