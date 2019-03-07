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﻿被通緝私家車燒成廢鐵﻿

2019-03-07 列印
■荃灣一輛停泊路旁的私家車被燒成廢鐵，警方相信歹徒犯案後企圖燒車毀滅罪證。
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　　荃灣發生縱火燒車案，一輛涉刑事案被警方通緝的私家車，昨日被發現在路邊起火焚燒，消防員接報到場迅速撲滅火警，調查後認為火警有可疑。警方初步相信歹徒燒車毀滅罪證。

　　現場為荃灣油柑頭寶豐路近翠濤閣路邊，昨凌晨四時許，一輛停泊該處路旁的私家車着火焚燒，居民途經發現報警。

　　消防員到場開喉灌救，約二十分鐘後將火撲滅，但私家車已被燒成廢鐵。消防員撲滅火警現場調查後，發覺並無自然起火原因，認為起火原因有可疑，轉交警方列作縱火處理。

　　警員封鎖現場調查後，根據被縱火私家車車底引擎等資料，揭發私家車與早前秀茂坪一宗刑事案件有關被通緝。

　　警方相信歹徒犯案後，駕車至上述地點燒車毀滅罪證，此刻正展開進一步調查及追緝歹徒歸案。

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