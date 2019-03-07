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碼頭長命火十日終撲滅

2019-03-07 列印
　　屯門內河碼頭的貨櫃長命火警，消防員經過十日努力灌救，昨晨終被撲滅。該宗相信是最長命火警，發生於上周一下午三時許，一艘入境貨櫃船將多個載有碳粉的貨櫃卸下碼頭岸邊後，其中一個貨櫃着火焚燒，熱力波及其餘多個貨櫃，共十八個貨櫃起火及有貨物在櫃內悶燒。

  消防員到場開喉灌救，但因貨櫃內悶燒產生高溫，消防撲滅明火後，要打開貨櫃卸下貨物及射水降溫。經長達十日撲救，火警焚燒近二百零八小時至昨晨七時許才被撲滅，相信是本港有紀錄以來最長命火警。

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