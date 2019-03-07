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排隊「打小人」

2019-03-07 列印
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　　昨日為二十四節氣中的「驚蟄」，早上天文台亦一度發出黃雨警告，春雷初響，十分應節。習俗上「驚蟄」會進行「打小人」，銅鑼灣鵝頸橋底「打小人」勝地，昨晨有不少檔口出現市民排隊「打小人」，並不時傳來打小人婆婆口中不停喊着「打到你有氣無碇唞」等打小人「口訣」，同時鞋底拍打地面聲不絕，好不熱鬧。

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