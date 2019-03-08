﻿躁妻斬夫輕判守行為 法官訓誡唔好蝦老公 無愛可離婚

一名下嫁港漢的內地婦，因家務與夫爭執，竟以果刀「篤」丈夫，之後再以菜刀刀背打傷丈夫，事後被捕。她原被控一項襲擊傷人罪，昨天獲控方撤銷控罪，改以簽保二千元，守行為十八個月了事。主任裁判官形容案情極之嚴重，指其夫乃念夫妻情，才不追究，裁判官慨歎：「（類似案件）係好多中港兩地及香港婚姻嘅悲劇！」並提醒女被告：「你唔再愛佢唔緊要，你唔好蝦佢，起碼佢畀你嚟到香港，搵到更好嘅未來，妳唔愛佢可以申請離婚，唔好做成家庭悲劇呀！」



被告蒲淑容，現年四十二歲，乃新移民，下嫁現年六十歲的梁永賢。被告昨天在丈夫陪同下到九龍城裁判法院應訊，控罪指她今年二月十九日（即農曆元宵佳節）在何文田愛民邨家中襲擊丈夫。控方透露，在徵得事主同意之後，若被告同意案情，將以簽保守行為方式了事。



妻菜刀果刀施襲



主任裁判官吳蕙芳聞言不禁謂：「一把生果刀，一把菜刀喎﹗」她形容案情非常嚴重：「唔知點解你老公肯畀你簽保！」她推測，或是丈夫乃念在子女或夫妻情份之上，又謂既然事主都不願意舉證，遂批准被告簽保。



吳官直言：「好多中港兩地及香港婚姻嘅悲劇！」指被告當年是睜著眼睛，嫁給比她年紀大十八年的丈夫，「大家年輕力壯，你冇嫌棄佢……唔係話你o依家嫌棄佢！」強調不論是否中港婚姻，夫婦之間的相處也是一門學問。吳官續指：「你唔再愛佢唔緊要，你唔好蝦佢，起碼佢畀你嚟到香港，搵到更好嘅未來。」吳官強調：「唔愛佢，可以申請離婚，唔好造成家庭悲劇。」最終批准被告自簽二千元，守行為十八個月。吳官警告被告，於十八個月內不可干犯任何涉及暴力的行為，否則將會嚴懲她。被告獲釋後，戴上口罩和帽子，由丈夫陪伴，離開法庭。



官驚歎老公肯簽保銷案



控方案情指，被告與事主二○○二年結婚，育有一對孖女，她二○○五年來港定居，一家四口居住於何文田愛民邨的單位。兩夫婦近年因家庭瑣事有積怨，感情轉差。案發當晚，兩人因晾衫和家務問題起爭執，被告先用生果刀尖「篤」事主腹部，事主沒有受傷，但被告再拿起菜刀，用刀背打傷事主的左肩、左前臂和左腳跟。事件驚動警方，被告被捕警誡下表示：「我有打佢，不過係用蘋果打佢。」