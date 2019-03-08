﻿華為控美政府﻿﻿禁購中國網絡商產品違憲﻿

華為副總裁孟晚舟在加拿大接受引渡美國聆訊後七小時，華為針對美國《2019年國防授權法》第889條的合憲性，決定向美國聯邦法院興訟。起訴書指，該限制條款禁止所有美國政府機構與華為合作或購買設備，違反美國憲法。華為亦批評美國，涉嫌入侵華為的伺服器。



美國去年通過《2019年國防授權法》，禁止聯邦政府部門使用中國網絡設備商的產品，當中列明是華為和中興的產品。在加拿大被捕的孟晚舟，於當地接受引渡聆訊結束後七小時，華為昨天在深圳總部開記招，針對國防授權法第889條的合憲性興訟。



起訴書指，該限制條款未經行政或司法程序下，禁止美國政府機構從華為購買設備和服務、簽合同，或向其提供資助和貸款，違背美國憲法中規定的三權分立原則。華為請求法院判定該條款違憲及永久禁止實施。



批美國入侵伺服器



對於有指華為產品可能洩露用者資料，華為輪值董事長郭平指：「華為從來沒有，將來也不會植入後門。美國政府一直污蔑華為是威脅，還攻擊我們的服務器，竊取郵件和源代碼，而且從來沒有提供任何證據支撐其關於華為是網絡安全威脅的指控。」他指美國竭力詆毀華為，還試圖阻止華為參與其他國家5G網絡建設，並質疑：「是不是擔心其他國家會使用先進的5G技術趕超美國？」



郭平指該限制條款違反美國憲法，妨礙華為參與公平競爭，最終受傷害的是美國消費者，特別是5G技術。他補充指，華為願意採取措施，消除美國政府的安全擔憂。



華為首席法務官宋柳平重申，華為並非中國政府所有，亦不受其控制，而美國至今仍未提供有關華為安全問題的證據。宋柳平又指，孟晚舟案與中國拘留加拿大人案無關。



