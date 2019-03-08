清潔工公廁食飯 議員質疑何來休息室

早前網上流傳有清潔工人在旺角一公廁的洗手盤上開飯的照片（見圖），不少網民感「心酸」。傳媒走訪了解，發現很多清潔工也是在廁所外或休息室吃飯，不會在值勤室內用膳，因地方太狹窄，亦缺通風系統，令人難以忍受，而且不少公廁亦加設士多房。



勞工處助理處長何錦標昨出席討論最低工資水平的立法會公聽會時，對清潔工在洗手盤上開飯事件表關注事件，他說：「根據食環署提供的資料，合約定明外判員工每日工作時數，以及用膳時間安排。這個案食環署之後亦有了解，員工基本上可以選擇在公廁裏有個休息室，或平時有個點名報到的地方，其實這員工可以選擇這地方用膳。」



立法會議員張超雄聞言質問：「助理處長是說這位清潔工可以有其他地方選擇用膳？我想問他可知道現在有幾多公廁的所謂『休息室』，是連通風系統也沒有？」何錦標未作回應。



