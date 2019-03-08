﻿助友人少報入息申白居二﻿﻿

廣告公司東主判社服令﻿



一對夫婦欲透過「白居二」計劃上車，但二人的總入息稍為超出申請規定的上限，涉虛報入息以避補地價，兩人任廣告公司東主的友人涉協助製作假文件，將女方薪金「報細數」，從而令夫婦免除逾二百八十四萬元地價，東主早前承認一項作出虛假陳述，案件昨在東區裁判法院判刑，東主須從一百六十小時社會服務令。



被告謝國鴻，三十八歲，報稱任職廣告公司東主。案情指，女方報稱為歐萊雅（L'Oreal）員工，而被告經營的「紅二製作室」則自二○一一年起與L'Oreal合作。



夫妻二人於二○一三年一月十七日向房委會呈遞兩份工作證明文件，其中列出女方任職L'Oreal。但到翌年一月，兩人的總入息稍為超出申請規定的上限，房委會遂要求二人釐清入息問題。



房委會其後收到兩人入息證明，顯示胡任職「紅二」，月薪一萬六千元，比起原先替L'Oreal工作的一萬九千元低，最終獲批購買資格證明書。夫婦最終在二○一四年六月五日免除逾二百八十四萬元地價，以四百八十三萬元成功購入筲箕灣東旭苑一高層單位。



涉案夫婦為三十六歲胡嘉朗與三十九歲譚浩傑，胡案發時為歐萊雅（L'Oreal）香港有限公司的採購員，二人早前已否認一項欺詐罪。而謝國雄承認一項作出虛假陳述，昨天被判一百六十小時社會服務令。



