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﻿美股中段跌242點

2019-03-08 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二五四三一點，跌二百四十二點；納指則報七四四四點，跌六十一點。滙控美國預託證券價格見六十四點○二港元，跌零點八三港元；騰訊則見三百四十八點八五港元，跌六點三五港元。

  紐約期金報每盎司一千二百八十七點五美元，跌零點一美元；紐約期油則報每桶五十六點六四美元，升零點四二美元。
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