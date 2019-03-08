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蠱惑的士司機摺疊紙幣找續

2019-03-08 列印
■事主幸保不失。
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　　找贖要留神！有網民在社交平台發文，指搭的士付五百元大鈔找續車資，應找回三百多元，但發現有人將兩張一百元紙幣摺起來，當三百元找續，幸乘客及時發現，未招損失。事件惹來網民批評涉事的士司機的行為：「的士朋友唔好話搶生意針對你哋，係做唔好本份。」

　　該網民在facebook群組「將軍澳」發帖，稱前晚乘搭的士，車費一百九十二元，自己付了一張五百元紙幣，但司機將兩張一百元紙幣摺起來，假裝三百元，實際只找回二百零八元，樓主說：「好在我睇清楚，最後叫司機畀番一百元我。」樓主又說：「你哋搭的士要數清楚先落車。」有網民分享經驗寫道：「朋友試過搭咗幾十蚊，畀五百蚊，司機話冇一百蚊紙，找咗四疊廿蚊紙，但落車後先發覺每疊得四張。」

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